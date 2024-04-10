Пашинян вспомнил про переданные России в 2002 году предприятия Пашинян: Армения ждет инвестиций в переданные России в счет долга предприятия

Армения ожидает, что Россия будет инвестировать в предприятия, перешедшие ей в 2002 году взамен государственного долга, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства. Он утверждает, что власти обеих сторон уже обсудили этот вопрос.

Наша просьба, наш призыв был не о том, чтобы их вернуть, а об инвестициях, потому что потенциал этих объектов не использован. В частности, обсуждался вопрос завода «Марс», — сказал Пашинян.

По словам премьера, на заводе «Марс» занята лишь незначительная часть территории производственного значения. Мощности должны работать для экономического развития, уточнил он.

В 2002 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о передаче РФ имущества, находящегося в собственности республики, в счет погашения долга. России перешли ЗАО «Марс», Разданская ГРЭС, а также НИИ материаловедения, НИИ математических машин и НИИ систематизированных систем управления.

Ранее Пашинян заявил, что отношения России и Армении переживают не лучшие времена. По словам премьера, республика в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Он добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны», но контакты двух стран представляют особую важность для армянской государственности, экономики и безопасности.