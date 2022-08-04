Пашинян: военные из Армении не служат в Карабахе Пашинян назвал ситуацию вокруг Карабаха крайне сложной

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военнослужащие армии Армении

Военные из Армении не служат в Карабахе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства, передает ТАСС. Также он назвал ситуацию вокруг Карабаха, где 3 августа армия Азербайджана нарушила режим прекращения огня, крайне сложной, попросив минутой молчания почтить память погибших военнослужащих.

Как вы знаете, ситуация в Карабахе и вокруг него в последние дни крайне обострилась. В результате боев двое военнослужащих армии обороны Карабаха погибли, еще 19 получили ранения, — сказал он.

Кроме того премьер заявил, что ожидает от российских миротворцев пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения в Карабахе. Также по словам Пашиняна, Армения готова обеспечить связь между западной частью Азербайджана и Нахичеванью.

Он добавил, что Баку пытается сорвать выполнение трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года. Согласно ему Ереван не собирается отказываться от установления мира в регионе, подчеркнул он.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что требование Азербайджана об организации движения по другому маршруту вместо Лачинского коридора неправомерно. По его словам, в ближайшие три года, согласно трехсторонним заявлениям, будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который свяжет Армению с территорией Карабаха.