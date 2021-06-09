Пашинян вновь предложил Азербайджану одновременно вывести войска с границы

https://static.news.ru/photo/d84fb908-c900-11eb-bd55-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: nikolpashinyan_official/instagram.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян повторил своё предложение Азербайджану одновременно вывести войска с границы на участке Сотк-Хознавар Гегаркуникской области и разместить там российских пограничников. Об этом он заявил в среду в ходе встречи со своими сторонниками в общине Метс Манташ в Ширакской области страны, передает ТАСС.

Поскольку Азербайджан заявляет, что у них есть карты, и по этим картам граница проходит. Вопрос в корректировке линии границы, мы предлагаем следующее: обе стороны одновременно выводят свои войска, на границе размещаются российские пограничники. И мы вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ мы начинаем корректировку границы на участке Сотк-Хознавар, - заявил он.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы по уточнению границ на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о задержании члена диверсионной группы ВС Армении на границе, говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что задачей этой группы было минирование территорий Азербайджана. Данные о задержанном диверсанте уточняются.

