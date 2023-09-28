Пашинян обвинил Азербайджан в этнических чистках Пашинян заявил, что в ближайшие дни армян в Карабахе не останется

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Выход армян из Карабаха продолжается из-за проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. По его словам, в ближайшее время армян в этом регионе не останется.

Выход армян Нагорного Карабаха продолжается в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки. Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется. Это прямая акция этнической чистки и депатриации, о чем мы давно предупреждаем международное сообщество, — заявил премьер.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе антитеррористических мероприятий Баку в Карабахе гражданское население не пострадало. Он подчеркнул, что права армян Карабаха будут обеспечены в рамках законодательства страны и международных обязательств.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. Согласно документу, все госучреждения и подведомственные организации распускаются. С момента вступления в силу указа население должно самостоятельно определиться с вопросом дальнейшего проживания в регионе и ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана, указано в документе.

Ранее азербайджанский Минздрав раскрыл данные о потерях среди военнослужащих Азербайджана по время антитеррористических мероприятий в Карабахе 19–20 сентября. Согласно документу, погибли 192 военнослужащих, 511 были ранены. Из числа погибших 180 человек являются военнослужащими Минобороны, 12 человек — это военнослужащие МВД и один — гражданское лицо.