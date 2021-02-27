Пашинян вновь направит президенту требование об отставке главы Генштаба

https://static.news.ru/photo/14a87c7a-7913-11eb-9ee7-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что снова направит президенту Армении Армену Саркисяну требование об отставке главы Генштаба.

По мнению председателя правительства, решение армянского лидера не утверждать отставку не способствует урегулированию ситуации в стране, передаёт РИА Новости.

Ранее президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Проект указа об освобождении Гаспаряна от должности был предложен Саркисяну премьер-министром Николом Пашиняном 25 февраля. Президент провёл консультации и встречи с представителями власти, парламентскими и внепарламентскими силами, а также высшим командным составом вооружённых сил страны. Кроме того, проект был подробно рассмотрен в аппарате президента и изучен ведущими юристами и независимыми экспертами. В итоге Саркисян отклонил этот проект.

Администрация Саркисяна подчеркнула, что он не защищает какую-либо политическую силу. Его решения принимаются исходя исключительно из общегосударственных и общенациональных интересов. Также обращается внимание на то, что в политических вопросах вооружённые силы должны сохранять нейтралитет. И в нынешних обстоятельствах личный состав ВС страны нуждается в поддержке народа.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.

Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Прекращение боевых действий в Карабахе спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам, писал NEWS.ru.