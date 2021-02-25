Пашинян велел армянским военным заниматься своим делом

https://static.news.ru/photo/d42217d0-7767-11eb-b3c4-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал военным страны защищать границы.

Глава правительства заявил, что армия должна заниматься своим делом, передаёт ТАСС. Пашинян добавил, что представители бывших властей Армении имеют связи в вооружённых силах. По мнению премьера, эти люди должны уйти из армии.

Приказываю всем военным заниматься своим делом и защищать границы Армении. Народ не позволит произойти государственному перевороту в Армении. Я в этом уверен, — подчеркнул он.

Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и главу Генштаба. Военнослужащие 24 февраля выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера.

К призыву военных присоединилось оппозиционное «Движение за спасение родины». Бывший президент Армении Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана. Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он заявил, что не собирается бежать из страны.

Как писал NEWS.ru, на фоне разворачивающихся в столице Армении событий в небе над Ереваном заметили военную авиацию.