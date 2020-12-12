Пашинян: в Армении объявят траур по погибшим в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/60b83178-3dea-11eb-8e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Трёхдневный траур по погибшим в ходе конфликта в Нагорном Карабахе 19 декабря объявят в Армении, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Он напомнил, что в субботу исполняется 40 дней со дня завершения военных действий.

Планируется шествие от площади Республики к «Ераблуру» (военному кладбищу. — NEWS.ru). Пройдут другие траурные мероприятия, — уточнил премьер-министр.

Также Пашинян заявил, что не планирует уходить в отставку. Он отметил, что покинет пост только посредством волеизъявления народа. В стране несколько недель продолжаются протесты. Митингующие требуют от политика сложить свои полномочия.

Как писал NEWS.ru, ранее командующий российскими миротворцами в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил, что обстановка в районе двух сёл в Гадрутском районе Карабаха нормализовалась. Он напомнил, что 11 декабря в окрестностях населённых пунктов Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе был нарушен режим прекращения огня. Российские миротворцы пресекли это нарушение.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По нему военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха.