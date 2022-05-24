Пашинян в разговоре с Блинкеном оценил недавнюю встречу с Алиевым Премьер Армении Пашинян в разговоре с Блинкеном положительно оценил встречу с Алиевым в Брюсселе

Никол Пашинян / Фото Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых позитивно оценил трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем, которая состоялась в Брюсселе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина. Также собеседники обменялись мнениями по урегулированию карабахского конфликта.

Премьер-министр Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи, подчеркнув, что встреча прошла в целом положительно, но, к сожалению, после нее были комментарии, не связанные с содержанием обсуждений, — говорится в сообщении.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о состоявшейся в Брюсселе встрече и положительно оценил ее результаты. Глава государства подчеркнул, что по итогам переговоров стороны договорились открыть Зангезурский коридор, в том числе построить железную и автомобильную дорогу.

Встреча в Брюсселе прошла 22 мая. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.