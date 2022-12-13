Пашинян созвал внеочередное заседание Совета безопасности

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал внеочередное заседание Совета безопасности, говорится в сообщении на сайте правительства. На нем обсудили ситуацию в Лачинском коридоре.

В заседании помимо членов Совета безопасности приняли участие президент республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. Прежде азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

До этого президент России Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян обсудили вопрос обеспечения безопасности на границе Армении и Азербайджана. Кроме того, политики по телефону обговорили реализацию трехсторонних соглашений России, Азербайджана и Армении.