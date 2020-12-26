Пашинян сообщил о вариантах проведения внеочередных выборов в парламент

https://static.news.ru/photo/b3896108-4874-11eb-aac3-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Глава правительства Армении Никол Пашинян назвал варианты проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Законодательство предусматривает только один механизм проведения внеочередных парламентских выборов — премьер подаёт в отставку, парламент дважды не избирает премьера и назначаются внеочередные выборы. Для этого нужно добиться согласия парламентских сил, — сказал премьер-министр в интервью Общественному телевидению Армении.

Согласно второму варианту, продолжил Пашинян, в конституцию необходимо внести изменения. С их помощью парламент получит возможность самораспуститься и назначить внеочередные выборы.

Как отметил глава правительства, именно поэтому он хочет провести консультации в первую очередь с парламентскими силами, чтобы решение принимались не только властями.

В пятницу Пашинян пригласил политиков на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Оппозиция считает, что внеочередным выборам должна предшествовать отставка премьера.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели.

Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста. На этом фоне оппозиция призвала провести досрочные парламентские выборы, а до этого — передать власть правительству национального согласия.

25 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов по решению народа оставить свой пост.

Как сообщал NEWS.ru, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дружественные отношения с руководством Азербайджана и Армении помогли президенту РФ Владимиру Путину достичь мирных договорённостей по Нагорному Карабаху.