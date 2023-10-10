Пашинян сообщил о предварительной договоренности по встрече с Алиевым

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному ТВ страны заявил о предварительно достигнутой договоренности относительно встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель пригласил руководителей двух государств на встречу.

Наша встреча в Брюсселе, о готовности провести эту встречу заявили и мы, и Азербайджан, будет означать, что стороны хотят двигаться к миру. А это значит, что в течение 2-3 месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70%, — сказал Пашинян.

Отмечалось, что встреча может состояться в конце октября. Также Пашинян ранее сообщал о готовности Еревана провести встречи в рамках формата «3+3». Согласно достигнутым договоренностям, мероприятие могло пройти в Тегеране.

В свою очередь Ильхам Алиев заявлял, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией. На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси он выразил надежду на то, что удастся создать необходимую для этого решения политическую среду на Южном Кавказе. Алиев также сообщил о возможности проведения в Тбилиси встреч по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.