Пашинян сообщил о планах Армении по участию в ОДКБ Пашинян: Армения пока остается в ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Армения пока остается в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку стороны сейчас находятся на стадии сверки позиций, заявил The Wall Street Journal армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, власти республики не хотят быть неверно понятыми.

Мы находимся в процессе обсуждения вопросов, потому что мы не хотим, чтобы ОДКБ неправильно поняла нас по какому-либо вопросу. Для этого нам необходимо вести последовательную работу, пока не наступит момент подведения каких-либо выводов, — отметил министр.

Пашинян заверил, что Армения не обсуждает вопрос о выводе российских войск. По словам премьер-министра, сейчас на повестке дня другие вопросы. Республике необходимо диверсифицировать отношения с партнерами в сфере безопасности и сделать это нужно прямо сейчас, отметил министр.

Ранее Пашинян заявил, что в присутствии российских военных баз на территории Армении нет никаких преимуществ и Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Депутат Олег Морозов полагает, что тем самым премьер Армении пытается оправдать свое политическое ничтожество, отказываясь от российских миротворцев в Карабахе.