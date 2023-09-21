Пашинян сообщил о незначительных нарушениях режима прекращения огня

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Никол Пашинян

Местами режим прекращения огня на территории Карабаха не соблюдается, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к нации. При этом политик отметил, что в целом ситуация остается стабильной. По его словам, можно считать, что режим прекращения огня сохраняется, передает «Интерфакс».

Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха остаются на местах, где были на момент подписания перемирия. То же касается ВС Азербайджана. К сожалению, сегодня в окрестностях Степанакерта произошел инцидент, но, в общем перемирие сохраняется, хотя иногда бывают нарушения, — заявил Пашинян.

Информация о массовой гибели среди мирного населения не соответствует действительности, добавил премьер.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что не было зафиксировано случаев нарушения режима прекращения огня в Карабахе. По данным ведомства, боевые действия прекратились с момента вступления в силу договоренностей между представителями армян Карабаха и Азербайджана в Евлахе. В военном ведомстве также отметили, что Россия продолжает поддерживать контакты со всеми сторонами в целях недопущения кровопролития и соблюдения норм гуманитарного права.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве российских миротворцев был достигнуто соглашение о прекращении боевых действий.