Пашинян сообщил, куда отправиться российским миротворцам из Карабаха Пашинян: миротворцы РФ в случае ухода из Карабаха должны вернуться в Россию

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Если российский миротворческий контингент в Карабахе оставит регион, то он должен вернуться в Россию, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу. По его мнению, миротворцы не должны передислоцироваться в республику.

Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию, — заявил Пашинян.

5 октября Минобороны России сообщило, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в трех районах Карабаха. При этом в ведомстве подчеркнули, что миротворцы продолжают выполнять свою работу в регионе. Так, они поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Ханкенди, чтобы не допустить кровопролития, а также обеспечить безопасность и гуманитарные права мирного населения.

19 сентября Вооруженные силы Азербайджана начали в Карабахе антитеррористическую операцию с целью восстановления конституционного строя. На следующий день представителям Азербайджана и армян Карабаха удалось договориться о полном прекращении боевых действий при посредничестве командования российского миротворческого контингента.