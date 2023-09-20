Пашинян возложил ответственность на миротворцев РФ за безопасность армян

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Никол Пашинян

Ереван не принимал участие в разработке текста по прекращению огня в Карабахе, заявил премьер страны Никол Пашинян. Он отметил, что официальные власти страны принимают к сведению соглашение о перемирии. Пашинян подчеркнул, что ответственность за безопасность армян Карабаха теперь лежит на российских миротворца.

Если миротворцы РФ сделали подобное предложение, значит на них полностью лежит ответственность за безопасность армян Карабаха, — сказал премьер.

До этого Минобороны РФ сообщило, что при посредничестве российских миротворцев достигнуты договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе. Договоренности будут реализованы в координации с миротворческим контингентом РФ.

12 сентября президент России Владимр Путин заявил, что власти Армении признали суверенитет Азербайджана над Карабахом. Он напомнил, что Ереван зафиксировал это в договоренностях, подписанных в Праге в октябре 2022 года.

19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, обеспечения положений трехсторонних соглашений и вывода армянских войск. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что целями ударов будут только военные объекты.