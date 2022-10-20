Пашинян усомнился в необходимости продления работы миссии ЕС на границе Пашинян усомнился в необходимости продления работы миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Фото: Премьер-министр Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в необходимости продления работы двухмесячной наблюдательной миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе, но не исключил такой возможности, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Он отметил, что в экспертных кругах бытует мнение о закреплении миссии ЕС на границе двух стран на постоянной основе.

Я не уверен в такой необходимости, но тема обсуждается. Если увидим подобную необходимость, не исключаем, что глубже изучим вопрос, — отметил Пашинян.

Он также подчеркнул, что миссия, в которую входят 40 человек, в ближайшее время прибудет в Армению.

Приветствую начало работы миссии. Подготовительная группа уже работает в Армении. Основная группа в составе 40 человек в скором времени прибудет в Армению. Срок работы миссии — два месяца, — добавил Пашинян.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан — Армения — Франция — Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил Байрамов во время трехсторонних переговоров в Астане с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой МИД Армении Араратом Мирзояном.