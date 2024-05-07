Пашинян: соглашение Москвы, Баку и Еревана от 2020 года не действует

Фото: IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

Никол Пашинян

Трехстороннее соглашение между Россией, Арменией и Азербайджаном, заключенное в 2020 году, больше не действует, заявил на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян. Он подчеркнул, что в документе нет ни одного рабочего пункта, передает ТАСС.

Ни один пункт трехстороннего заявления от 9 ноября не действует, — указал политик.

Речь идет о документе, составленном и подписанном лидерами трех стран осенью 2020 года, когда разгорелся конфликт вокруг Карабаха. Тогда была достигнута договоренность о прекращении огня.

Премьер также назвал пограничные столбы в Тавушской области гарантиями безопасности Армении. На данный момент в Тавуше установили 40 пограничных столбов. При этом экспертные группы с обеих сторон продолжают работу.

Пашинян подчеркнул, что впервые в истории республики Ереван создает гарантии безопасности «своими руками» и суверенными решениями. Премьер добавил, что переговорный процесс делает войну бессмысленной и нелогичной, и обратил внимание на то, что Баку и Ереван приняли Алма-Атинскую декларацию как принцип делимитации границы.

Ранее Никол Пашинян подтвердил, что 8 мая прилетит в Москву и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, в отношениях с Россией есть множество накопившихся проблем. В российской столице он также будет председательствовать на заседании Высшего Евразийского экономического совета.