Пашинян считает обвинения в свой адрес надуманными и абсурдными

https://static.news.ru/photo/86ac21f6-2a7a-11eb-b8d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool

Премьер Армении Никол Пашинян отверг обвинения в своих ошибках при управлении армией во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Мане Геворгян.

Ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны республики Мовсес Акопян обвинил военно-политическое руководство страны в многочисленных ошибках при проведении мобилизации, закупки вооружения и переводе вооружённых сил на военное положение.

Уполномочена заявить, что премьер-министр Армении считает все озвученные в свой адрес обвинения надуманными и абсурдными, он прокомментирует их по мере необходимости, — сказала Геворгян.

Также отмечается, что заявления Акопяна сейчас изучаются в контексте ложного доноса на премьер-министра в Специальной следственной службе.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения

Ранее NEWS.ru писал, что уходить в отставку Пашинян не собирается. Он заявил, что в его повестке нет такого вопроса.