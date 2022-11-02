Пашинян: Россия предложила оставить вопрос статуса Карабаха на будущее Пашинян: Россия предложила оставить вопрос статуса Карабаха на будущее, и Ереван согласен с этим

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что российская сторона предложила оставить вопрос статуса Карабаха на будущее, и Ереван согласен с этим, передает Sputnik Армения. Глава армянского правительства добавил, что в ходе трехсторонней встречи в Сочи с президентами России и Азербайджана он предложил продлить мандат российских миротворцев на неопределенное время.

Вы заметили, что в наших обсуждениях мы, так скажем, перенесли вопрос статуса [Карабаха] и говорим о нем в последнюю очередь. Почему? Потому что мы согласились с российскими партнерами в том, что этот вопрос сейчас не стоит поднимать, так как это приведет к неизбежному кризису, — пояснил премьер.

Трехсторонний саммит, состоявшийся 31 октября в Сочи между Пашиняном и президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевом, армянский премьер назвал важным и полезным.

Можно ли зафиксировать, что на этой встрече сделан шаг по реализации повестки мира? Могу сказать, что да, однозначно. Это была очень важная и полезная встреча, — подчеркнул он.

При этом Пашинян заявил, что его предложение о продлении мандата пребывания российских миротворцев в Карабахе «на 5-10-20 лет или неопределенный срок» на трехсторонней встрече в Сочи было отклонено.

Хотя мандат их присутствия по истечении пятилетнего срока продлевается автоматически, если ни одна из сторон не выступает против этого, но было предложение закрепить на бумаге продление мандата. Предложение не было принято, но это, уверен, стало вопросом повестки, — добавил он.

31 октября по итогам трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна был принят документ, в котором подчеркивается важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны подтвердили намерение приложить больше усилий для решения оставшихся задач, в том числе касаемо гуманитарных вопросов. Лидеры стран договорились воздержаться от применения силы и соответствующих угроз, а также условились обсуждать и решать проблемы исключительно «на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ».

Главы трех стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. Азербайджан и Армения условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок, в чем Россия будет оказывать всяческое содействие. Участники саммита акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией для продолжения диалога между экспертными сообществами, представителями общественности, религиозными лидерами при содействии России.