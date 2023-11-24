Пашинян заявил, что в Армении рады российским релокантам Пашинян: российские релоканты в Армении привносят свой колорит и новый взгляд

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В Армении рады присутствию российских релокантов, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, которые приводит РИА Новости, россияне вносят свой колорит и новый взгляд.

Что касается релокантов из России, мы очень рады их присутствию. Они замечают многое, что ускользает от нас... Когда мы начинам смотреть на нас другим взглядом, мы лучше узнаем себя... Многие впечатления со стороны могут дать нам информацию о нас самих, сделать понятным некоторые события и поменять наши взгляды на них, — сказал Пашинян.

Ранее министр экономики Армении Ваган Керобян рассказал в интервью «Ведомостям», что согласно подсчетам властей страны, в прошлом году в эту страну переехало около 110 тысяч российских граждан. По его словам, россияне открывают в Армении в среднем «по 500 бизнесов в год». В 2022 году были зарегистрированы 2,5 тысячи юрлиц с российскими участниками (в некоторых штат достигает 600–700 человек) и 4 тысячи ИП.

Переехавшая недавно из Москвы в Ереван армянка, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала NEWS.ru, что в ближайшее время не исключала бы локальных конфликтов между россиянами и местным населением в Армении. По ее словам, армяне очень подавлены из-за Карабаха, нервы на пределе, народ горячий. А русские иногда ведут себя по-хамски, отметила она.