Пашинян растерялся после неудобного вопроса журналиста из России

https://static.news.ru/photo/214139bc-a998-11eb-8005-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян был сбит с толку вопросом корреспондента «Известий». Журналистка поинтересовалась, есть ли перспективы выдвижения вице-премьера Тиграна Авиняна кандидатом на пост главы кабмина от оппозиции.

Пашинян растерялся и попытался заговорить, но журналистка продолжила и спросила у него, как Авинян будет выстраивать отношения с Россией в случае своей победы.

Извините, Тигран Авинян мой заместитель и мой политический соратник. И я думаю, что мы вместе пойдём на выборы и у нас не будет разногласий, — ответил политик.

Авинян занимает пост вице-премьера страны с 11 мая 2018 года. До этого он был членом совета старейшин Еревана от блока «Елк».

45-летний Никол Пашинян подал в отставку 25 апреля. Это решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике, которые намечены на 20 июня. На следующий день правящая партия страны «Мой шаг» выдвинула его кандидатуру на пост премьер-министра. Её рассмотрят на голосовании в парламенте 3 мая.

Очередной виток правительственного кризиса в стране произошёл, когда Пашинян уволил сначала заместителя начальника, а затем и самого главу генштаба Оника Гаспаряна. Военные выступили с коллективным заявлением, они потребовали уволить премьера. Их поддержали оппозиция и экс-президенты.

До этого оппозиция на акциях протеста требовала от Пашиняна уйти в отставку. Поводом послужило подписание им вместе с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.