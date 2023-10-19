Пашинян раскрыл детали проекта мирного соглашения с Баку Пашинян: «дорожная карта» нормализации отношений с Баку сформирована с главой ЕС

Фото: МИД РФ

Никол Пашинян

В ходе встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля сформирована «дорожная карта» нормализации отношений Еревана и Баку, заявил премьер-министр Армении Николай Пашинян на пресс-конференции после переговоров с литовской коллегой Ингридой Шимоните, передает ТАСС. Он выразил уверенность, что приверженность сторон данной карте ускорит мирный процесс

Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути, была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что республика готова провести обмен военнопленными с Азербайджаном в формате «всех на всех». По его словам, в Ереване также готовы сотрудничать с Баку для проведения мероприятий по разминированию территории Карабаха. При этом премьер напомнил, что в 2021 году Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей.

Пашинян также заявил, что Армения готова подписать с Азербайджаном мирный договор до конца 2023 года. Он подчеркнул, что ключевым принципом урегулирования отношений между Ереваном и Баку является подтверждение территориальной целостности Армении.