«Очевидная красная линия»: Пашинян высказался о вступлении Армении в НАТО Пашинян: Армения не обсуждает возможность вступления в НАТО

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения не обсуждает возможность вступления в НАТО, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью британскому изданию The Telegraph. Глава правительства при этом допустил, что Ереван может переосмыслить участие Армении в ОДКБ.

Членство в НАТО, очевидная красная линия для России, не является вопросом, который мы обсуждали или обсуждаем, — приводит издание слова политика.

По словам премьер-министра Армении, ему хочется создать впечатление, будто правительство страны не осознает, насколько «критичны» проблемы ее собственной безопасности. Пашинян отметил, что если бы кто-то в глобальном мире решил, что они ведут себя более расслабленно, чем армянские власти или народ, то они были бы существенно неправы.

Сегодня люди живут в мире, где никто не может сказать, что произойдет завтра утром. <...> Я говорю это совершенно серьезно. В последние два года и в настоящее время международное сообщество обсуждает, будет ли ядерная война, — подчеркнул Пашинян.

В сентябре 2023 года председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к военному блоку. Глава структуры Альянса обратился с просьбой рассмотреть членство страны к самому Пашиняну, а также к президенту США Джо Байдену.