Пашинян рассказал, когда Армения хочет вступить в ЕС Пашинян: Армения хотела бы вступить в ЕС в 2024 году

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян (в центре)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны готовы уже в этом году вступить в Европейский союз, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос ведущего о желании вступить в ЕС в ходе дискуссии на Копенгагенском саммите демократии.

В каком году? В этом! — сказал Пашинян.

Ранее лидер армянского протестного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян заявлял, что оппозиция страны обсуждает кандидата на пост премьер-министра в случае импичмента действующего главы правительства Никола Пашиняна. По его словам, кандидата ищут вне действующей политической элиты республики.

До этого Галстанян сообщал, что армянская оппозиция планирует запустить процедуру импичмента в отношении Пашиняна. Лидер движения сделал соответствующее заявление после того, как глава правительства Армении не ответил на его ультиматум подать в отставку в течение часа.

Перед этим архиепископ во время протестов в Ереване объявил, что готов встретиться с Пашиняном, чтобы обсудить условия его увольнения. По его словам, действующее правительство во главе с премьером доказало свою неэффективность в управлении страной. Он считает, что Пашинян развалил всю систему безопасности и посягнул на основы национальной идентичности и Церковь.