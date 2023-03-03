Пашинян рассказал, каким должен быть мирный договор Баку и Еревана Пашинян: договор между Ереваном и Баку должен гарантировать мир в регионе

Фото: Kay Nietfeld/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Никол Пашинян

Готовящийся мирный договор между Ереваном и Баку должен установить настоящий мир в регионе, а не признавать капитуляцию Армении, заявил во время выступления в Немецком совете по международным отношениям премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, которые приводятся на YouTube-канале портала «Новости Армении», договор станет прочным и надежным только в том случае, если Армению поддержат международное сообщество и народы республики.

Я полон решимости подписать мирный договор с Азербайджаном, но это не должен быть документ, означающий для Армении капитуляцию. Это должен быть настоящий и прочный мирный документ для нашего региона, — сказал премьер-министр Армении.

Он отметил, что теперь на границе Армении и Азербайджана появились европейские наблюдатели и организация провокаций может закончиться плачевно как для одной, так и для другой стороны. Пашинян выразил надежду, что международное сообщество позволит восстановить спокойствие в регионе.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал конструктивным обсуждение мирного договора между Баку и Ереваном в рамках трехсторонней встречи с Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся 18 февраля в Мюнхене. По словам Алиева, Баку удалось получить новые ответы на свои предложения. Он отметил, что в позиции Армении есть подвижки, но пока этого недостаточно.

По словам Алиева, мирное соглашение не может включать положения о Карабахе. Кроме того, должна быть прекращена незаконная эксплуатация азербайджанских месторождений, заявил он.