Пашинян: Армения не ждала от ОДКБ вмешательства в конфликт с Азербайджаном

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Ереван не ждал от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что стране нужна была политическая позиция организации, передает ТАСС.

Армения никогда не ждала от ОДКБ военного вмешательства. Пусть ни у кого не сложится впечатления, что мы пытались втянуть организацию в войну. Мы в первую очередь ожидали политической позиции, — заявил Пашинян.

По его словам, Еревану было важно понять, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении и на Южном Кавказе. Если бы в Армении тогда получили четкий ответ, то вопросов не возникло, так как включились бы соответствующие механизмы, резюмировал Пашинян.

Ранее он заявил, что участие Армении в ОДКБ заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил он. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавших границы друг друга.

Пашинян отметил, что в ОДКБ «доминирует Москва». До этого он заявил, что Ереван не считает себя союзником Москвы по украинскому вопросу.