Пашинян раскрыл, когда российские пограничники покинут аэропорт Звартноц Пашинян: пограничники России покинут ереванский аэропорт Звартноц до 1 августа

Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никол Пашинян

Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц в Ереване до 1 августа 2024 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что погранвойска Армении направили письмо российским коллегам, в котором уведомили их, что армянские пограничники имеют все необходимые навыки и знания для самостоятельного несения службы в этой воздушной гавани. Премьер отметил, что «это рабочий, а не политический процесс».

Послание, направленное российским пограничникам, — это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата — 1 августа 2024 года. Именно с этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц, — сказал Пашинян.

Ранее член Совета Федерации Виктор Бондарев выразил мнение, что вывод российских пограничников из Армении может привести к эскалации напряженности. Он заявил, что это первый крупный недружественный шаг Еревана в отношении Москвы. По его словам, Армения движется по опасному пути, который чреват превращением Закавказья в регион напряженности и перманентных конфликтов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предположил, что изгнание российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц может означать подготовку масштабной провокации, для которой власти Армении не нужны свидетели.