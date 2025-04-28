Пашинян раскрыл, каких отношений Армения хочет с Россией Пашинян: Армения не намерена обострять или разрывать отношения с Россией

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван не намерен обострять или разрывать отношения с Москвой, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит Sputnik Армения. Он подчеркнул, что страна пытается найти баланс по всем направлениям.

Армения не намерена обострять, разрывать или портить отношения с Россией: Ереван нацелен на хорошие отношения со всеми международными партнерами, — сказал он.

Ранее мэр Гюмри Вардан Гукасян завил, что вступление Армении в союзное государство с Россией нужно для обеспечения безопасности республики. Оппозиционный политик, намеренный выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Армении в 2026 году, назвал это гарантией государства на стабильность и безопасность.

Тем временем председатель комиссии радио и телевидения Армении Тигран Акопян заявил, что в стране необходимо сократить число российских телеканалов в общественном мультиплексе. Он уточнил, что речь идет в целом о присутствии иностранных телекомпаний в вещании страны.

Акопян добавил, что у России и Армении не было бы напряжения в отношениях, если бы Ереван проявил политическую волю и не предоставил РФ частоты. Председатель комитета пояснил, что после этого Франция также заговорила о том, чтобы получить эфирное время у Еревана.