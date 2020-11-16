Пашинян прокомментировал отношения между Арменией и Россией

https://static.news.ru/photo/803bd702-2805-11eb-aa17-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой являются стратегическими и союзническими и таковыми должны остаться.

У Армении и РФ были, есть и будут стратегические и союзнические отношения, — цитирует премьер-министра ТАСС.

По его словам, утверждения о том, что эскалация в Карабахе якобы связана с ухудшением отношений между Арменией и РФ, не соответствуют действительности. Равно как и то, что его возможная отставка с поста премьера могла способствовать изменению хода боевых действий в регионе, сообщает РИА Новости.

Пашинян также отметил, что планирует внести изменения в состав армянского кабмина. При этом он не уточнил, в каких именно ведомствах могут произойти перестановки.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы, связанные с размещением в Нагорном Карабахе военнослужащих российской миротворческой миссии. Министры отметили важность сотрудничества с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО, Программой развития ООН, Международным комитетом Красного Креста для соблюдения интересов местного населения и обеспечения сохранности культурных объектов в регионе.