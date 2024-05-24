Пашинян проигнорировал встречу премьеров СНГ ТАСС: Пашинян не приехал на заседание премьеров СНГ в Ашхабад

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не посетил заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде, сообщает ТАСС. О том, почему Пашинян проигнорировал заседание, не сообщается. На мероприятии республику представлял постоянный полномочный представитель Армении при уставных и других органах СНГ, чрезвычайный и полномочный посол в Белоруссии Размик Хумарян.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян провел встречу с заместителем директора Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном, сообщила пресс-служба армянского правительства. На встрече поднимались вопросы двусторонней и международной повестки.

В то же время секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что также встретился с делегацией во главе с замдиректора ЦРУ. Он отметил, что стороны обсудили вопросы двустороннего армянско-американского сотрудничества, а также безопасности в регионе.

До этого президент России Владимир Путин провел переговоры с Пашиняном в рамках саммита Евразийского экономического союза. Российский лидер назвал сотрудничество всех входящих в него стран позитивным. Премьер Армении, в свою очередь, отметил, что процесс формирования нормативной базы ЕАЭС далек от завершения, но она создается в рамках экономической логики и на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров.