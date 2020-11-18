Пашинян призвал своих сторонников прекратить митинг в Ереване

https://static.news.ru/photo/abcbf892-29b4-11eb-a430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил сторонников прекратить акцию в его поддержку, которая в настоящее время проходит на Площади Республики в Ереване.

Мы вчера и сегодня предупреждали, что не нужно, чтобы это собрание проводилось. <...> Я хочу поблагодарить за содействие и прошу: немного побеседуйте и прекратите собрание, — цитирует главу правительства республики РИА Новости.

По словам Пашиняна, ему известно о том, что в его поддержку готовы выступить десятки тысяч человек. Он добавил, что при необходимости сам призовёт своих сторонников на площадь.

Одновременно с теми, кто поддерживает премьера, митингуют и его противники. Их акция проходит на площади Свободы. Оппозиция настаивает на отставке Пашиняна.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване и других городах.

Ранее NEWS.ru писал, что уходить в отставку Пашинян не собирается. Он заявил, что в его повестке нет такого вопроса. Премьер также добавил, что не стремится развязывать в республике гражданскую войну после прекращения боевых действий в Карабахе.