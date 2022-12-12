Пашинян призвал страны Южного Кавказа прекратить взаимные оскорбления

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал идею обсуждения сложившейся на Южном Кавказе ситуации между Арменией, Грузией и Азербайджаном и призвал искоренять риторику вражды в регионе. Во время форума «Против преступления геноцида» в Ереване он подчеркнул, что для этого политикам и гражданам необходимо начать с «простых, но важных вещей» и перестать оскорблять друг друга на официальном и повседневном уровнях, передает Sputnik Армения.

Идея не новая, и я всегда поддерживал ее. Но я предложил важную, фундаментальную формулу — площадка Армения — Грузия — Азербайджан должна использоваться только и только для исключения «хейтспича» в нашем регионе, — заявил Пашинян.

По словам армянского премьера, его самого на территории республики часто называют «турком». Пашинян подчеркнул, что он не воспринимает это как оскорбление, но считает, что данную практику пора прекратить ради того, чтобы добиться мира.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил, что второе заседание платформы «3+3» по Южному Кавказу может состояться уже в ближайшие месяцы. По его словам, уже сейчас ведется проработка организационных моментов мероприятия. Гончар считает, что ко второй встрече может также присоединиться Грузия, которая отказалась от участия в первом заседании.