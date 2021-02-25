Пашинян анонсировал выступление в Ереване из-за ситуации в стране

https://static.news.ru/photo/86fecfb2-774d-11eb-a3df-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выступит на митинге у дома правительства в 16:00 (15:00 мск). Он призвал туда всех своих сторонников, назвав сложившуюся политическую ситуацию попыткой военного переворота.

Прийти на площадь политик предложил всем, кто не согласен с действиями руководства Генерального штаба вооружённых сил. Полиция и правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность митинга, пообещал премьер в Facebook.

Выйти людей на улицу Пашинян позвал в ответ на заявление военных, потребовавших его немедленной отставки. Причиной их недовольства стало отстранение от должности первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении. Незадолго до отставки тот раскритиковал заявление Пашиняна о неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Премьер назвал подписанное высшими чинами Генштаба заявление попыткой военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну предложение уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна. Между тем, как сообщили в пресс-службе главы республики, тот такое распоряжение пока не подписал, сообщал NEWS.ru.