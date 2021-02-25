Пашинян призвал начальника Генштаба уйти добровольно

https://static.news.ru/photo/1563ed66-776a-11eb-9ba2-96000091f725_660.jpg Оник Гаспарян Фото: Кадр из видео/youtube.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед сторонниками на площади Республики в Ереване. Он призвал руководителя Главного штаба страны Оника Гаспаряна добровольно уйти со своего поста.

Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдёт, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа, — сказал политик.

Он рассказал, что просил президента страны Армена Саркисяна подписать его предложение об увольнении Гаспаряна, однако тот отказался, передаёт «Дождь».

Если он не подписывает моё предложение об увольнении Гаспаряна, то, что, он присоединяется к госперевороту? — подчеркнул Пашинян.

Накануне Саркисян опубликовал обращение к нации. Он заявил, что принимает меры по снижению напряжённости в стране. Как заявил сам глава государства. По его словам, страна ещё не преодолела последствия военного конфликта в Нагорном Карабахе. Но сейчас она вновь оказалась во взрывоопасной ситуации, которая чревата непредсказуемыми последствиями и может привести к необратимым потерям.

Выйти людей на улицу Пашинян позвал в ответ на заявление военных, потребовавших его немедленной отставки. Причиной их недовольства стало отстранение от должности первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении. Незадолго до отставки тот раскритиковал заявление Пашиняна о неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Премьер назвал подписанное высшими чинами Генштаба заявление попыткой военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну предложение уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна, писал NEWS.ru.