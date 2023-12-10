Пашинян признал неизбежность упразднения Карабаха Пашинян заявил, что упразднение Карабаха было неизбежным

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Никол Пашинян

Упразднение Карабаха было неизбежным, а создание республики — невозможным, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с правящей партией «Гражданский договор» в Тавушской области. По его словам, которые передает РИА Новости, в условиях переговорного процесса неизбежной была как сдача территории региона, так и прекращение государственного строя.

На самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 года, — высказался Пашинян.

Он подчеркнул, что пришедшее к власти в 2018 году руководство Армении было носителем «эмоционального восприятия» карабахской проблемы. С этим мнением, по словам Пашиняна, было согласно более 90% армянских граждан. Премьер-министр добавил, что действующее правительство не говорило о ситуации с населением и он сам не смог смириться с прагматичной реальностью.

Ранее Национальное собрание Армении не включило в повестку заседания рассмотрение закона об уголовной ответственности за признание Карабаха азербайджанской территорией. Оппозиционный депутат Арцвик Минасян сделал вывод, что таким образом партия Пашиняна подтвердила свою нелегитимность.