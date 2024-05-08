Пашинян прилетел в Москву Премьер Армении Пашинян прилетел в Москву для участия в саммите ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где примет участие в саммите Евразийского экономического совета, сообщает ТАСС. У него также запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пашинян прилетел в один из столичных аэропортов. У трапа его встретил ряд официальных лиц России.

8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит Евразийского экономического союза, который посетит в том числе Пашинян. Ереван до недавнего времени не подтверждал его участия в мероприятии, а сам премьер ранее игнорировал события, связанные с деятельностью СНГ и ОДКБ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Армении из ЕАЭС, отмечал, что страны, которые входят в него, имеют заметную прибавку к росту валового внутреннего продукта. По его словам, дальнейшее развитие Евразийского экономического союза соответствует интересам всех участников. Он также подчеркнул, что переговоры Пашиняна с Путиным ожидаемы и нужны обеим сторонам.

До этого Пашинян заявил, что намерен обсудить с Путиным множество накопившихся проблем. По его словам, в частности, темой беседы станет вопрос об устранении негативных аспектов в дружественных отношениях между Арменией и Россией.