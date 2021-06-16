Пашинян пригрозил «Газпром Армения» уголовными делами

https://static.news.ru/photo/0dd432a8-cea0-11eb-821c-96000091f725_660.jpg Фото: armenia.gazprom.ru

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян пригрозил уголовными делами компании «Газпром Армения». На предвыборном митинге в Вайоц Дзоре он сказал, что была распространена информация, согласно которой дирекция завода влияет на предвыборные процессы в стране. Об этом пишет «Sputnik Армения».

По словам Пашиняна, поступает много сигналов, говорящих о том, что руководство компании приводит или вынуждает идти на митинги сотрудников. Также есть версия, по которой дирекция указывает людям, за кого голосовать. Пашинян сказал, что в случае, если данные подтвердятся, будут возбуждаться уголовные дела.

Через некоторое время представители компании ответили на выпады политика.

ЗАО «Газпром Армения» аполитичная организация и никоим образом не вовлечена в предвыборные процессы, — подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что Пашинян официально предложит Азербайджану обменять своего сына Ашота на всех армянских военных, находящихся в плену.

Данное заявление — это просто пиар-ход перед выборами. Официальный Баку на такой обмен не согласится. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.