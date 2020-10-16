Пашинян предложил отделить Нагорный Карабах «во имя спасения»

https://static.news.ru/photo/55bef226-0fd1-11eb-8783-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: twitter.com/nikolpashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в основу урегулирования карабахского конфликта должен быть положен принцип «отделение во имя спасения». По его словам, он является современным проявлением принципа самоопределения народов.

[Принцип] позволяет отдельным группам, народам не только отделяться от какого-то государства, когда существует риск дискриминации, массового нарушения прав человека или геноцида, но и исключает объединение с государством, если это приведёт к вышеуказанным последствиям, — объяснил премьер в своём Facebook.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

10 октября после 10-часовых переговоров в Москве стороны достигли соглашения о прекращении огня. Однако почти сразу же и Ереван, и Баку начали обвинять друг друга в нарушении режима.

Ранее президент Азербайджана заявлял, что после окончания войны на территории Нагорного Карабаха смогут мирно жить армянская и азербайджанская общины. Он также обещал вложение инвестиций и реализацию социальных программ в регионе. В вышедшем сегодня интервью западным изданиям помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку никогда не исключали предоставления Нагорному Карабаху самоуправления внутри Азербайджана, писал NEWS.ru.