Пашинян предложил Баку зеркальный отвод войск

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану зеркальный отвод войск и размещение российских пограничников для начала процесса демаркации границ. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По словам Пашиняна, военно-политическая обстановка в регионе остаётся напряжённой. Он отметил важность разблокирования региональных коммуникаций и заявил о готовности армянской стороны продолжить работу в этом направлении. Также Пашинян подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в Карабахе.

Армяно-российская объединённая группировка войск и миротворческая миссия России в Карабахе имеют краеугольное значение в обеспечении стабильности и мира, — сказал он.

Ранее в МИД Азербайджана прокомментировали высказывание и. о. премьера Армении Никола Пашиняна о том, что республика якобы готова развязать войну в Карабахе. Армянского политика обвинили в лицемерии.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.