Пашинян: предложения РФ по Карабаху с США не обсуждались

https://static.news.ru/photo/79c20b2a-27e3-11eb-9e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/karabakh_azerbaycan

Глава правительства Армении Никол Пашинян завил, что не обсуждал с Вашингтоном предложения Москвы по Нагорному Карабаху.

Он пояснил, что в течение месяца провёл в общей сложности пять встреч с представителями американских властей. Две — с главой Госдепартамента Майком Помпео и три — с советником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном. На этих встречах оговаривались американские инициативы, касающиеся перемирия в Карабахе.

Российские предложения с американской стороной не обсуждались, — цитирует премьера РИА Новости.

Пашинян добавил, что его беседы с президентом РФ Владимиром Путиным носили регулярный характер, иногда по пять-шесть раз в день.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах войдут российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Как писал NEWS.ru, премьер Армении уверен, что пункты, закреплённые в трёхстороннем заявлении, пересмотру не подлежат. Попытка изменить соглашение будет означать изменение и военной ситуации.