Пашинян прокомментировал возвращение армянского солдата на родину

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян позитивно оценил возвращение армянского военного, который из-за тумана оказался на территории, подконтрольной Азербайджану. Он сказал, что этот случай создаёт почву для деэскалации ситуации на границе. Слова политика передаёт ТАСС.

Армянский солдат был возвращён на родину в среду, 9 июня. До этого, исходя из официальной версии, он попал на территорию Азербайджана, заблудившись из-за тумана. Пашинян высказался о возвращении военного в Армению в ходе встречи с жителями общины Азатан Ширакской области.

Вы знаете, что один из наших солдат заблудился и перешёл на сторону противника. Сегодня утром он был возвращён в Армению. Я очень позитивно оцениваю этот факт, что создаёт почву для того, что мы можем идти по пути деэскалации региональной и приграничной ситуации, — заявил и.о. премьер-министра.

Ранее стало известно, что Пашинян официально предложит Азербайджану обменять своего сына Ашота на всех армянских военных, находящихся в плену.

В конце мая Азербайджан заявил о задержании двух армянских диверсионных групп, которые минировали дорогу, проходящую по территории Азербайджана к позициям ВС республики. В Ереване утверждают, что военные проводили инженерные работы на приграничной зоне.