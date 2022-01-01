Пашинян пожаловался на «союзников по безопасности» Пашинян в новогоднем обращении заявил, что «союзники по безопасности» оставили Армению

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении к гражданам страны пожаловался на то, что «союзники по безопасности» оставили страну в одиночестве. Он также поблагодарил те государства, которые в трудную минуту протянули руку помощи Еревану. Слова Пашиняна приводит РИА Новости.

Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя, — сказал премьер.

Он добавил, что страна при этом не осталась в одиночестве в мире и поблагодарил все государства и международные организации, которые «не остались равнодушными к ситуации» и поддержали Армению, «пошли на беспрецедентные решения в поддержку установления безопасности и стабильности» в регионе.

Пашинян отметил, что 2022 год был годом серьезных вызовов, упомянув, в частности, «незаконную блокаду» Лачинского коридора. Он заявил, что Армения борется «за независимое, суверенное, процветающее и безопасное государство»

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем новогоднем обращении заявил о том, что есть все условия для подписания мирного договора с Арменией. По его словам, Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. Он также пообещал, что Зангезурский коридор будет открыт, «хочет того Армения или нет» и добавил, что в течение двух лет будет открыт международный аэропорт в Лачинском районе, где с ноября 2020 года действует миротворческая миссия РФ в зоне карабахского конфликта.