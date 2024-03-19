Пашинян поздравил Путина с победой на выборах президента России

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Глава правительства Армении Никол Пашинян направил поздравление Владимиру Путину в связи с переизбранием на пост президента России, сообщили в пресс-службе армянского Кабмина. Премьер-министр выразил надежду на развитие диалога с РФ по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои поздравления по случаю переизбрания на пост президента Российской Федерации, — говорится в послании.

Ранее также сообщалось, что поздравления российскому президенту по телефону передал наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Владимир Путин передал наилучшие пожелания королю Саудовской Аравии и поздравил народ королевства со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Также коллегу по телефону поздравил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пожелал главе Российской Федерации новых успехов в государственной деятельности на благо своей страны. Эрдоган также предложил свое участие в урегулировании украинского кризиса в роли посредника.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов президента России будут подведены на заседании 21 марта. По ее словам, явка избирателей в целом по стране составила рекордные 77,44%.