Пашинян: после эскалации 16 ноября 32 армянских военных попали в плен

По непроверенной информации, 32 армянских военнослужащих оказались в плену после эскалации на границе с Азербайджаном 16 ноября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время онлайн-конференции. Он отметил, что некоторые из этих людей ранее считались погибшими.

Я не знаю, могу ли использовать такой термин. С моей стороны это будет неправильно, но позвольте, исходя из определённых обстоятельств, использовать термин «неуточнённые сведения» <...> эти военнослужащие взяты в плен, — сказал политик.

Он отметил, что, согласно «неуточнённым сведениям», пленных может оказаться больше. Кроме того, среди пленных есть раненые, ранение одного «не было лёгким». Пашинян добавил, что власти страны интенсивно работают в направлении возвращения своих военных.

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в ходе столкновений на границе 16 ноября погибли семеро военных Азербайджана.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в данном регионе всё ещё не успокоилась до конца. По его словам, в этих условиях возрастает роль российской дипломатии для дальнейшего урегулирования. Глава государства напомнил, что год назад благодаря активным посредническим усилиям Москвы был остановлен конфликт в Карабахе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября прошлого года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.