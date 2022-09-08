Пашинян поручил ускориться в вопросе написания текста мирного договора

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по завершении встречи в Брюсселе 31 августа, на которой также присутствовали азербайджанский глава Ильхам Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель, поручил ускориться в вопросе написания текста мирного соглашения с Азербайджаном. Он рассчитывает получить черновой вариант договора к середине ноября, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на местные СМИ.

В агентстве отметили, что в МИД Армении уже более месяца работает спецгруппа, сфокусировавшаяся на тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Пашиняном в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), на которой заявил, что главы двух стран находятся в постоянном контакте по теме Карабаха, остающейся одной из самых чувствительных. В свою очередь Пашинян отметил важность миссии российских миротворцев в Карабахе, назвав ее непростой.

До этого политик заявил, что Армения опасается дестабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа из-за концентрации внимания России и международного сообщества на Украине. По его словам, региональную ситуацию необходимо удержать под контролем в тесной координации с Россией, что очень важно и для глобальной безопасности. Премьер отметил, что Армения заинтересована в открытии границ с Азербайджаном и ожидает завершения этого процесса при поддержке России, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.