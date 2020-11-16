Пашинян пообещал уволить главу МИД Армении

https://static.news.ru/photo/c07147be-2803-11eb-936e-fa163e074e61_660.jpg Зограб Мнацаканян Фото: МИД России/flickr.com

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян будет отправлен в отставку со своего поста. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

В ходе встречи с правящей парламентской фракцией «Мой шаг» Пашинян анонсировал изменения в составе правительства страны. Он отметил, что запланировал кадровые перестановки. В том числе сменится руководитель МИД.

Да, ещё я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, — сказал Пашинян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в понедельник, 16 ноября, будет открыт Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Об этом Пашинян также рассказал на встрече в парламенте.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев. Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Премьер также заявил о необходимости диалога с военными, оппозицией и правительством.