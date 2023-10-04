Пашинян поедет в Гранаду, несмотря на отказ Алиева

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что поедет в Гранаду на саммит европейского политического сообщества, несмотря на отказ от участия во встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева, трансляция велась на сайте правительства. В обсуждении также должны принять участие французский лидер Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц.

Мы до последнего момента подтверждали и сейчас подтверждаем визит в Гранаду, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Ереван имел конструктивный и оптимистичный настрой. По словам Пашиняна, в Армении считали, что была возможность подписать соглашение, и «до сегодняшнего утра эту возможность оценивали высоко».

Пашинян отметил, что в Гранаду отправится делегация, в которую войдут секретарь Совбеза Армен Григорян и глава МИД Арарат Мирзоян. Премьер сожалеет, что встреча не состоится, но выразил надежду, что концепутальный документ будет подписан.