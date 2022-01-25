Пашинян подтвердил, что Карабах никогда не мог оказаться независимым

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции охватил многие аспекты внешней и внутренней политики Армении, но для региона были важны его заявления об урегулировании отношений с Азербайджаном. Этот вопрос лежит в основе всего южнокавказского урегулирования. Заявления Пашиняна о Карабахе, подписании мирного договора с Азербайджаном вызвали реакцию как в Баку, так и в Ереване. Например, армянское общество услышало от премьер-министра, что Армения ещё в начале 1990-х годов признала территориальную целостность Азербайджана. В материале NEWS.ru — рассуждения экспертов из Еревана и Баку о том, что может стоять за подобными заявлениями Пашиняна.

«Армения не против мирного соглашения с Азербайджаном, но оно должно быть составлено, сформулировано, а это является предметом переговоров», — заявил премьер-министр Пашинян. Иными словами, Ереван готов в первую очередь обсуждать не договор, а возможные условия для его заключения: карабахское урегулирование с участием Минской группы ОБСЕ, согласие Баку с предложениями по «повышению уровня безопасности на границе» и другие.

В Армении понимают, что с соседями необходимо жить мирно, но для того, чтобы прийти к этому на практике, необходимо решить ещё множество вопросов, отметил в беседе с NEWS.ru политолог из Еревана Эдгар Аракелян.

Мы должны видеть стремление к мирным отношениям и наших соседей. Одно дело — декларации, другое — практика. На границе в нынешнем месяце произошёл инцидент, погибли военнослужащие. Это говорит, что Азербайджан ещё не готов к мирным отношениям. Надо решить вопрос и о статусе Карабаха, и о демаркации и делимитации границы, — заявил армянский политолог.

В Баку отвечают на эти вопросы с точки зрения итогов 44-дневной карабахской войны: статус Карабаха, как и усилия Минской группы ОБСЕ в этом вопросе, ушли в прошлое, на повестке сегодня находятся вопросы окончательного урегулирования, включая подписание мирного договора и восстановление разрушенных во время оккупации азербайджанских районов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Армения сама упустила время определения и закрепления статуса Карабаха, напоминает в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Когда в прошлые годы Баку предлагал решить этот вопрос, Ереван не хотел, чувствуя себя победителем. Но потом [осенью 2020 года] произошло то, что должно было произойти: Азербайджан накопил силы и дал ответ. Мы выполнили требование четырёх резолюций ООН, потеряли в боях многих людей, затратили огромные средства, чтобы восстановить территориальную целостность и международное право. И теперь возвращаться назад, к тому, что предлагали Армении раньше? В этом нет логики. Да и вопрос статуса для 20–25 тысяч жителей — несерьёзное требование, — заключил собеседник интернет-издания.

Пашинян во время онлайн пресс-конференции затронул вопрос о мирном договоре с Азербайджаном в контексте своих рассуждений о Карабахе, и из них следовало, что он готов пойти на уступки, отметил в беседе с NEWS.ru бывший посол Армении в Москве, политолог Степан Григорян.

Премьер-министр напомнил, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана ещё в 1992 году, вступая в ООН и в СНГ. То есть, Пашинян как бы сказал нашему обществу: вы меня ругаете за то, что я проиграл войну, не отстаиваю суверенитет Карабаха, но прежние руководители подписали аналогичные документы о статусе бывшей НКАО [Нагорно-Карабахской автономной области]. Если Пашинян говорит об этом, значит, как можно сделать вывод, он настроен подписать мирный договор, поскольку территориальная целостность Азербайджана, получается, давно нами не оспаривается. Степан Григорян армянский политолог армянский политолог

Политолог Степанян при этом добавил, что такую позицию Пашиняна общество воспримет сложно, учитывая недавно проигранную войну, погибших на ней людей. Но логика действий премьер-министра как раз и диктуется фактором поражения — он всё время вынужден оправдываться перед своим обществом за уступки. При этом, Степан Григорян обратил внимание, что Пашинян последовательно укрепляет позиции лидера.

Ушёл в отставку президент Саркисян, парламент в понедельник проголосовал за кандидатуру нового омбудсмена — Кристине Григорян, она из премьерской партии «Гражданский договор». К тому же, военный министр тоже из его окружения. Теперь парламентское большинство изберёт лояльного премьеру президента. Пашинян концентрирует в своих руках рычаги власти во-многом для того, чтобы ему было легче проводить непопулярные решения, — считает политолог.

Армен Саркисян instagram.com/president_armensarkissian

В Баку обратили внимание на заявления премьер-министра Армении, сделанные в ходе онлайн пресс-конференции, которые могут, на взгляд наблюдателей, приблизить страны к окончательному урегулированию. Но при этом, как отметил в беседе с NEWS.ru политолог Фархад Маммадов, армянский премьер-министр допустил и политическую игру против своих внутренних оппонентов, что не продвигает ситуацию к миру между соседними странами.

Пашинян признал, что ему в наследство достался переговорный процесс, Алма-Атинская декларация об СНГ, хартия ОБСЕ, в которых Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана в пределах границ Азербайджанской ССР. Армянскому обществу теперь ясно, что даже в те времена, когда Ереван удерживал наши территории, мирное решение конфликта не предполагало обретение Карабахом независимости, — уточнил политолог.

По мнению Маммадова, Пашинян говорит об этом соотечественникам не для того, чтобы продвинуться к выполнению всех подписанных заявлений об урегулировании, включая договорённости в Брюсселе. Премьер-министр пытается снизить ожидание общества от руководства Армении после проигранной войны, когда ситуация в целом для страны значительно ухудшилась, заключил азербайджанский политолог. Он пояснил, что до сих пор Ереван не создал комиссию по делимитации и демаркации границы, не выработал документ, который бы прописывал её работу.

Позиция Азербайджана при этом внятная: мирный договор должен быть подписан без всяких условий. Конфликт в Карабахе решён, но если Армения не признает официально территориальную целостность Азербайджана, продолжит выдвигать территориальные претензии, то и Баку станет действовать аналогично: выдвинет свои территориальные претензии. Для этого у нас есть правовые основания: Армения является правопреемницей Армянской ССР, а наша страна — правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920 годы), что записано в нашей конституции. Достаточно взять карту АДР, чтобы убедиться, что территория страны тогда была больше, чем сейчас. Фархад Маммадов азербайджанский политолог азербайджанский политолог

Нынешний год, судя по политическим настроениям в Баку и Ереване, должен стать определяющим для урегулирования армяно-азербайджанских противоречий. Доказывает это и решимость Пашиняна установить в ближайшее время дипломатические отношения с Турцией. Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений прошла в середине января нынешнего года в Москве, что говорит о заинтересованности России в этом процессе. Стороны договорились продолжать переговоры.

Пашинян посылает сигналы Москве и Баку, что готов выполнить подписанные трёхсторонние соглашения, но пробираться к этому результату ему придётся через жёсткую критику оппонентов. При этом общественные настроения могут как облегчить, так и значительно осложнить его путь. Премьер-министр, укрепляя позиции во власти, начинает одновременно кропотливую работу с армянским обществом. Онлайн пресс-конференциями здесь не обойтись, нужны социально-экономические изменения в стране, которые невозможны без помощи соседей. Чем больше окажется у Пашиняна союзников, как внутренних, так и внешних, тем быстрее ему удастся справиться с нелёгкой миссией.