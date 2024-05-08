Пашинян рассказал, каким видит будущее сотрудничество Армении с ЕАЭС Пашинян высказался за продолжение сотрудничества Армении со всеми странами ЕАЭС

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Никол Пашинян

Армения заинтересована в продолжении тесного сотрудничества со всеми странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. По его словам, которые приводит ТАСС, это соответствует интересам экономического сотрудничества в выбранной парадигме.

Армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу договора о ЕАЭС, и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами, — сказал Пашинян.

Ранее Министерство иностранных дел Армении сообщило, что республика планирует воздержаться от участия в финансировании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году. В то же время во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Ереван не будет возражать против принятия данного решения в ограниченном формате. В ОДКБ отметили, что это не стало новостью для организации, и напомнили, что Армения остается государством — членом Организации Договора о коллективной безопасности.