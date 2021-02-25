Пашинян: переворота в Армении не получится

https://static.news.ru/photo/e8ab8f12-775b-11eb-a5b6-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что переворота в Армении не получится. Отвечая на соответствующий вопрос СМИ о том, получится ли переворот, глава правительства ответил: «Нет».

В настоящее время Пашинян в окружении своих сторонников идёт шествием по улицам. В аккаунте премьера в Facebook ведётся прямая трансляция его общения с представителями СМИ.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Ранее Пашинян призвал своих сторонников к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны.

По мнению эксперта по странам СНГ Аркадий Дубнов, перспектива отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в свете его нарастающего конфликта с местными военными выглядит вполне реальной. Как считает аналитик, глава правительства своими непрофессиональными заявлениями настраивает против себя и ту часть общества, которая ещё три года назад привела его к власти.